Skandal hakem hatası sonrası TFF, Erol Bulut ve Hakan Kutlu'ya teşekkür etti

Süper Lig'in 12. haftasında Gaziantep FK, sahasında Kasımpaşa'yı 2-0 mağlup etti. Karşılaşmada yaşanan olayların ardından Tff bir açıklama yaptı ve iki takımın teknik direktörlerine teşekkür etti.

TFF'den yapılan açıklama şöyle:

"HAKEMLİK AÇISINDAN ÖNEMLİ BİR ŞANSSIZLIK YAŞANMIŞTIR"

"Süper Lig'in 12. Haftasında 05.11.2021 tarihinde oynanan Gaziantep Futbol Kulübü-Kasımpaşa maçında uzatma süresiyle ilgili hakemlik açısından önemli bir şanssızlık yaşanmıştır.

"İKİ TAKIM TEKNİK DİREKTÖRÜ ÖRNEK BİR YAKLAŞIM SERGİLEMİŞTİR"

Kamuoyunda büyük yankı uyandıran olay ile ilgili, müsabaka sonrasında iki takım teknik direktörü Sayın Hakan Kutlu ve Sayın Erol Bulut, "Böyle hatalar olabilir. Hakem de insan" şeklindeki değerlendirmeleriyle örnek bir yaklaşım sergileyerek iyi niyet gösterisinde bulunmuşlardır. Türk hakemliğinin her kararda tartışma konusu yapıldığı bir ortamda, gösterdikleri tavır için iki kulübümüze ve hocalarına teşekkür eder, futbolumuzun marka değerine çok önemli katkı sağlayacak yapıcı davranışların artarak sürmesini temenni ederiz."

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