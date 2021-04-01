Skandal görüntülerin çekildiği turşu fabrikası mühürlendi, çalışan gözaltına alındı
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Skandal görüntülerin çekildiği turşu fabrikası mühürlendi, çalışan gözaltına alındı

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Turşu fabrikasında bir çalışanın, çıplak ayakla girdiği turşu tankında dans ettiği görüntüler sosyal medyada tepki çekmişti. İnfial yaratan görüntüler sonrası ekipler harekete geçti ve görüntülerdeki çalışanı gözaltına aldı. Ayrıca olayın yaşandığı tesiste faaliyetlerinden men edildi.

Basın yayın organları ile sosyal medyada infial oluşturan, "Turşu tankına girerek, dans eden" bir kişinin video görüntülerinin yayınlanmasının ardından Tarım ve Orman Bakanlığı Gıda Kontrol Genel Müdürlüğü'ne bağlı ekipler harekete geçti. Yapılan resmi kontrollerde söz konusu işletmenin Manisa'nın Turgutlu İlçesinde faaliyet gösterdiği ve sosyal medyada görüntüleri paylaşılan A.G isimli kişinin Urfa Viranşehir nüfusuna kayıtlı olduğu tespit edildi.

VİDEOYU PAYLAŞAN GÖZALTINA ALINDI

Urfa ve Manisa'da emniyet birimlerimiz ve gıda kontrol ekiplerimizce eş zamanlı yapılan operasyonlar neticesinde A.G. isimli şahıs, Urfa Viranşehir'de gözaltına alındı.

İŞLETME FAALİYETTEN MEN EDİLDİ

A.G isimli kişinin Manisa'nın Turgutlu İlçesindeki söz konusu işletmede çalıştığı tespit edildi. Yapılan denetimler sonucunda; işletmenin, insan sağlığı ve gıda güvenilirliği açısından tehlike oluşturduğu gerekçesiyle mühürlenerek, faaliyetten men edildi. Ayrıca, işletmeye 5996 sayılı Kanun kapsamında 30 bin 406 lira idari para cezası uygulandı. Sosyal medyada görüntüleri yer alan A.G isimli şahıs ve işletme yetkilileri hakkında ise Cumhuriyet Başsavcılığına suç duyurusunda bulunuldu.

Skandal görüntülerin çekildiği turşu fabrikası mühürlendi, çalışan gözaltına alındı
Haber Yorumları (5)
ÇINAR SARAÇ: Turşumuzu olsun, salçamızı olsun peynirimizi zeytinimizi çoğu şeyimizi kendimi yapıp üretiyoruz ve yemiyoruz bunlardan
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TARAFSIZGÖRÜŞ: Denetim önemli. İş yerlerinde güvenlik kamerası önemli.
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VICIK VICIK: bunlar sadece kameraya yansıyanalr. peki ya görmediklerimiz. malesef yerli üretim vizyonu bu duurmda
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