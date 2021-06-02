Siyez buğdayında yüksek rekolte beklentisi
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Siyez buğdayında yüksek rekolte beklentisi

Siyez buğdayında yüksek rekolte beklentisi
Anadolu Ajansı / Vural Akkirpi - Haberler | Ekonomi

Kastamonu'nun İhsangazi ilçesinde "buğdayın atası" olarak bilinen siyez buğdayında yüksek rekolte bekleniyor.

Kastamonu'nun İhsangazi ilçesinde "buğdayın atası" olarak bilinen siyez buğdayında yüksek rekolte bekleniyor.

Geçmişi 10 bin yıl öncesine dayanan ve "Hitit buğdayı" olarak da bilinen siyez buğdayı ilçenin önemli tarım ürünü olarak öne çıkıyor.

Tamamen doğal yollarla yetiştirilmesi nedeniyle iklim şartlarından çok çabuk etkilenen siyez buğdayında, bu yıl hava şartlarının üretime uygun seyretmesi nedeniyle rekoltede artış yaşanması öngörülüyor.

İhsangazi Belediye Başkanı Hayati Sağlık, AA muhabirine, ilçede yoğun olarak siyez buğdayı üretildiğini söyledi.

İlçe nüfusunun yüzde 90'ının tarım ve hayvancılık yaptığın anlatan Sağlık, "Bu noktada üretmeyi seven bir ilçeyiz. İlçemizde siyez ekimi mevsim şartlarına göre genellikle eylül, ekim ve kasım aylarında yapılıyor. Bu yıl da yaklaşık 900 çiftçimiz 15 bin dönüm civarında siyez ekimini gerçekleştirdi. Dönüm başına 250 ile 350 kilogram arasında verim almayı hedeflemekteyiz." dedi.

Son yağmurla birlikte siyezde rekoltenin artacağını ifade eden Sağlık, temmuz ayında yapılacak hasadı sabırsızlıkla beklediklerini dile getirdi.

Siyez üreticisi Ahmet Buran ise 50 yıldır siyez buğdayı yetiştirdiğini belirterek, "Siyezi Türkiye'nin birçok noktası ile yurt dışına dahi gönderiyorum. Bu yıl yüksek rekolte bekliyoruz. Geçen seneye nazaran yağmur bu sene iyi ama yine de yağmura ihtiyacımız var." diye konuştu.

Hasan Bodur ise siyezi daha önce buğday olarak kullandıklarını daha sonra ise bulgur ve ununu yapmaya başladıklarını söyledi.

Siyezin tamamen organik olarak yetiştirildiğini kaydeden Bodur, "Bu sene verimden beklentimiz güzel. Diğer yıllara göre yağmur iyi yağdı. Geçen seneye göre bu yıl verimin artacağını düşünüyoruz." dedi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Vural Akkirpi

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