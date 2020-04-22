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Sivasspor, Paul Papp, Spor

Sivassporlu Paul Papp bireysel idman yapıyor

Korona virüs tedbirleri kapsamında Süper Lig'e verilen aranın ardından DG Sivasspor'da, Paul Papp bireysel olarak evinin bahçesinde ve oyun parkında idman yapıyor.

22.04.2020 11:43 | Son Güncelleme: 22.04.2020 11:44
Sivassporlu Paul Papp bireysel idman yapıyor

Korona virüs tedbirleri kapsamında Süper Lig'e verilen aranın ardından DG Sivasspor'da, Paul Papp bireysel olarak evinin bahçesinde ve oyun parkında idman yapıyor.

Korona virüs ile mücadele önlemleri kapsamında Sivasspor'da, toplu idmanlara ara verilmesinin ardından futbolcular bireysel olarak çalışmalarını sürdürüyor.

Kırmızı-beyazlı futbolcular, teknik heyetin kendilerine verdiği programı uygulayarak formlarını korumaya çalışıyor. Bu kapsamda Sivasspor'un 30 yaşındaki defans futbolcusu Paul Papp, teknik heyet tarafından kendilerine verilen bireysel idman programını uyguluyor. Sosyal medya hesabından koşu ve egzersiz hareketleri yaparken paylaşımda bulunan Papp, her gün evinin bahçesinde ve oyun parkında tek başına çalışmalarını sürdürüyor.

Papp, bu sezon Sivasspor formasıyla 9 resmi müsabakada görev aldı. 1 kez asist yapan ve 2 kez de sarı kart gören Papp, 531 dakika sahada kaldı. - SİVAS

Kaynak: İHA

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