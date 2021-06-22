Son dakika haberleri... Sivasspor'un yeni transferi Sefa: "Mahcup etmeyeceğim"

Son dakika habere göre DG Sivasspor'a 2 yıllık imza atan orta saha oyuncusu Sefa Yılmaz, Sivasspor'a transfer olduğu için çok mutlu olduğunu söyledi.