Sivasspor'un kaptanı Hakan, gol sayısını 6'ya çıkarttı
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Sivasspor'un kaptanı Hakan, gol sayısını 6'ya çıkarttı

13.03.2021 15:54 | Son Güncelleme: 13.03.2021 16:14
Sivasspor'un kaptanı Hakan, gol sayısını 6'ya çıkarttı

DG Sivasspor'un kaptanı Hakan Arslan, Fatih Karagümrük maçında attığı golle bu sezon altıncı kez rakip fileleri havalandırdı.

DG Sivasspor'un kaptanı Hakan Arslan, Fatih Karagümrük maçında attığı golle bu sezon altıncı kez rakip fileleri havalandırdı.

Süper Lig'de Fatih Karagümrük ile sahasında karşılaşan Sivasspor'da kaptan Hakan Arslan rakip fileleri havalandırdı. Müsabakanın 45. dakikasında sahneye çıkan Hakan, meşin yuvarlağı ağlarla buluşturdu. Kaptan Arslan böylece bu sezonki altıncı golünü kaydetti.

Mücadeleye 11'de başlayan Arslan, attığı gollerden sonra arkadaşlarıyla büyük sevinç yaşadı. - SİVAS

Sivasspor'un kaptanı Hakan, gol sayısını 6'ya çıkarttı
Sivasspor'un kaptanı Hakan, gol sayısını 6'ya çıkarttı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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