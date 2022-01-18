Sivasspor'un Göztepe kafilesi belli oldu - Haberler Spor
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Sivasspor'un Göztepe kafilesi belli oldu

Sivasspor'un Göztepe kafilesi belli oldu
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Spor

Spor Toto Süper Lig'in 22. haftasında Göztepe ile karşılaşacak DG Sivasspor'un Göztepe kafilesi belli oldu.

Spor Toto Süper Lig'in 22. haftasında Göztepe ile karşılaşacak DG Sivasspor'un Göztepe kafilesi belli oldu.

Süper Lig'in 22. haftasında Sivasspor yarın deplasmanda Göztepe ile karşı karşıya gelecek. Kırmızı-beyazlıların Göztepe maçı kafilesi belli oldu. Sivasspor'un Göztepe maçı kamp kadrosu şu şekilde:

"Aaron Appindangoye, Ali Şaşal Vural, Ahmet Oğuz, Caner Osmanpaşa, Emre Satılmış, Erdoğan Yeşilyurt, Isaac Cofie, Kerem Atakan Kesgin, Koray Altınay, Mehmet Albayrak, Muammer Yıldırım, Mustapha Yatabare, Olarenwaju Kayode, Özkan Yiğiter, Pedro Henrique, Samba Camara, Sefa Yılmaz, Uğur Çiftçi, Volkan Eğri." - SİVAS

Sivasspor'un Göztepe kafilesi belli oldu

İhlas Haber Ajansı - Spor Haberleri

Spor Toto Süper Lig, Sivasspor, Göztepe, Spor, Haber

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