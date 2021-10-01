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Sivasspor'un Beşiktaş kafilesi belli oldu

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Sivasspor'un Beşiktaş kafilesi belli oldu

Süper Lig'in 8. haftasında deplasmanda Beşiktaş ile karşılaşacak DG Sivasspor'un Beşiktaş kafilesi belli oldu.

BEŞİKTAŞ, İSTANBUL (İHA) - Süper Lig'in 8. haftasında deplasmanda Beşiktaş ile karşılaşacak DG Sivasspor'un Beşiktaş kafilesi belli oldu.

Süper Lig'in 8. haftasında Sivasspor yarın deplasmanda Beşiktaş ile karşı karşıya gelecek. Kırmızı-beyazlıların Beşiktaş maçı kafilesi belli oldu. Teknik Direktör Rıza Çalımbay'ın kamp kadrosuna aldığı isimler şöyle:

"Ali Şaşal Vural, Ahmet Oğuz, Caner Osmanpaşa, Dimitrios Goutas, Emre Satılmış, Erdoğan Yeşilyurt, Fayçal Fajr, Fredrik Ulvestad, Hakan Arslan, Isaac Cofie, Jorge Felix, Koray Altınay, Max Gradel, Mehmet Albayrak, Muammer Yıldırım, Mustapha Yatabare, Azubuike, Kayode, Özkan Yiğiter, Pedro Henrique, Samba Camara, Sefa Yılmaz, Uğur Çiftçi, Ziya Erdal." - SİVAS

Sivasspor'un Beşiktaş kafilesi belli oldu

İhlas Haber Ajansı - Spor Haberleri
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Haber: Sivasspor'un Beşiktaş kafilesi belli oldu - Haberler Spor
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