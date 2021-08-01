Sivasspor'un Batumi ile yapacağı maçların saati belli oldu
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Sivasspor'un Batumi ile yapacağı maçların saati belli oldu

Sivasspor'un Batumi ile yapacağı maçların saati belli oldu
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Spor

UEFA Avrupa Konferans Ligi 3. Eleme Turu'nda DG Sivasspor ile Dinamo Batumi arasında oynanacak mücadelenin başlama saati belli oldu.

UEFA Avrupa Konferans Ligi 3. Eleme Turu'nda DG Sivasspor ile Dinamo Batumi arasında oynanacak mücadelenin başlama saati belli oldu.

UEFA Avrupa Konferans Ligi 2. Eleme Turu'nda Petrocub engelini aşan Sivasspor ile Bate Borisov'u saf dışı bırakan Dinamo Batumi, 3. eleme turunda karşı karşıya gelecek. İki takım arasında Gürcistan'da 5 Ağustos Perşembe günü Batumi Stadyumu'nda oynanacak ilk mücadele, TSİ 19.00'da başlayacak. Rövanş maçı ise 12 Ağustos Perşembe günü saat 21.00'de Bahçeşehir Koleji Sivas 4 Eylül Stadyumu'nda oynanacak. - SİVAS

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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