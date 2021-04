SPOR Sivasspor Teknik Direktörü Rıza Çalımbay Takımıma güveniyorum

Sivasspor Teknik Direktörü Rıza Çalımbay Takımıma güveniyorum

SİVAS, (DHA)- Demir Grup Sivasspor Teknik Direktörü Rıza Çalımbay, Beşiktaş maçı ile ilgili, Beşiktaş çok iyi bir takım. Her an oyunun kaderini değiştirecek oyunculara sahipler. Çok dikkatli olmamız gerekiyor. Tedbirlerimizi ona göre almamız gerekiyor. Takımıma güveniyorum dedi.

Süper Lig'in 36'ncı haftasında kendi sahasında Beşiktaş ile karşılaşacak olan Demir Grup Sivasspor'un teknik direktörü Rıza Çalımbay, kulübün resmi internet sitesine açıklamada bulundu. Çalımbay, ilk olarak ligde geçen hafta deplasmanda oynadıkları ve 3-2 galip ayrıldıkları Gençlerbirliği maçını değerlendirdi. Mücadelenin her iki takım için de çok önemli olduğunu kaydeden Çalımbay, Zor bir müsabaka olacağını biliyorduk ve maça istediğimiz gibi başlayamadık. İlk yarıda istediğimiz şeyleri yapamadık, 2-0 geriye düştük. Devre arasında arkadaşlarla konuştuk. İki yarıya 3 oyuncu değişikliği yaparak başladık. İkinci yarıda mükemmel oynadık. Çok güzel pozisyonlar yakaladık ve onları da değerlendirdik. İyi bir galibiyet aldık. 2-0'dan böyle zor bir maçı çevirmek kolay değildi. Takımımı tebrik ediyorum. Oyuna giren arkadaşlarımızın son haftalarda çok büyük etkileri oldu diye konuştu.

TAKIMIMA GÜVENİYORUM

Ligde salı günü kendi sahalarında oynayacakları Beşiktaş maçını da değerlendiren Çalımbay, ligin en zor maçlarından birisi olacağını söyledi. Kendi sahalarında kazanmak için ne gerekiyorsa yapacaklarını ifade eden Çalımbay, Beşiktaş çok iyi bir takım. Her an oyunun kaderini değiştirecek oyunculara sahipler. Çok dikkatli olmamız gerekiyor. Tedbirlerimizi ona göre almamız gerekiyor. Takımıma güveniyorum. Mütevazi ama çok iyi bir kadromuz var. Birlik ve beraberlik içinde oynuyoruz. Antrenmanlarımız, her şeyimiz çok iyi gidiyor. Bunları sahaya yansıtırsak kendi sahamızdan çok iyi ayrılabiliriz şeklinde konuştu.

HAKAN ARSLAN'IN CEZASI İÇİN İTİRAZDA BULUNDUK

Takım kaptanlarından Hakan Arslan'ın kırmızı kart cezası hakkında da itirazda bulunduklarını vurgulayan Çalımbay, Hakan Arslan, kırmızı kart gördüğü Konyaspor maçında isteyerek faul yapmadı. Kulüp olarak itirazda bulunduk. İnşallah onun da cezasını 1 maça indireceklerdir. Bunun benzerlerini daha önce gördük. 2 maç ceza alanların cezası 1 maça indirildi. Geçtiğimiz sezon Alexander Sörloth'un 6 maçlık cezası sıfıra indirildi ve bizim maçta oynamıştı. Bunun örnekleri olduğu için Hakan Arslan için de çok güzel bir karar vereceklerine inanıyorum. Zaten 1 maç da cezasını çekti. Hakan Arslan'a ihtiyacımız var ifadelerini kullandı.

