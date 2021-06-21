Sivasspor Sefa Yılmaz transferini açıkladı
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Sivasspor Sefa Yılmaz transferini açıkladı

Sivasspor Sefa Yılmaz transferini açıkladı
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Spor

DG Sivasspor, 31 yaşındaki futbolcu Sefa Yılmaz'ı resmen kadrosuna kattı.

DG Sivasspor, 31 yaşındaki futbolcu Sefa Yılmaz'ı resmen kadrosuna kattı.

Yeni sezon öncesi transfer çalışmalarını sürdüren Sivasspor, geçtiğimiz sezon Gençlerbirliği forması giyen Sefa Yılmaz ile 2 yıllık sözleşme imzaladı. Sağ kanatta görev yapan 31 yaşındaki futbolcu, Sivasspor Kulübü Başkan Vekili Erdal Sarılar'ın katıldığı imza töreninde resmi sözleşmeye imza attı.

14 Şubat 1990'da Berlin'de dünyaya gelen Sefa, futbola Tennis Borussia Berlin altyapısında başladı. Ardından Wolfsburg'un altyapı kategorilerinde forma giyen Sefa Yılmaz, 2011 yılında Kayserispor ile Türkiye macerasına başladı. Türkiye'de Trabzonspor, Alanyaspor, Gaziantepspor, Boluspor ve Altınordu formalarını da giyen Sefa, son olarak Gençlerbirliği'nde görev yaptı. Kariyerinde 406 maça çıkan Sefa, 63 gol, 50 asiste imza attı.

Konu ile ilgili kırmızı-beyazlı kulüpten yapılan açıklamada, "Sefa Yılmaz'a Demir Grup Sivasspor'umuza hoş geldin der, kırmızı-beyazlı formamız altında başarılar dileriz" ifadesi kullanıldı.

(Oğuzhan Sarzep/İHA)

Sivasspor Sefa Yılmaz transferini açıkladı
Sivasspor Sefa Yılmaz transferini açıkladı
Sivasspor Sefa Yılmaz transferini açıkladı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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