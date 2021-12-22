Sivasspor Rizespor maçının VAR'ı Alper Ulusoy - Haberler Spor
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Sivasspor Rizespor maçının VAR'ı Alper Ulusoy

Sivasspor Rizespor maçının VAR'ı Alper Ulusoy
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Spor

Sivasspor'un bugün sahasında oynayacağı Çaykur Rizespor maçının Video Yardımcı Hakem'i (VAR) Alper Ulusoy oldu.

Sivasspor'un bugün sahasında oynayacağı Çaykur Rizespor maçının Video Yardımcı Hakem'i (VAR) Alper Ulusoy oldu.

Spor Toto Süper Lig'in 18. haftasında Sivasspor, Rizespor'u konuk edecek. Saat 17.00'da başlayacak mücadelede hakem Atilla Karaoğlan düdük çalacak. Karaoğlan'ın yardımcılıklarını İbrahim Bozbey ve Ali Tuna yapacak. Mücadelenin 4. hakemi ise Abdullah Buğra Taşkınsoy olacak. Bu karşlaşmada VAR koltuğunda Alper Ulusoy oturacak. Ulusoy'a, AVAR olarak Volkan Ahmet Narinç ile Alper Çetin eşlik edecek. - SİVAS

Rizesporlu yıldızın eşine hapis yolu! İç çamaşırıyla marş okumaktan 3 yıl yatabilir

Rizesporlu yıldızın eşine hapis yolu! İç çamaşırıyla marş okumaktan 3 yıl yatabilir

İhlas Haber Ajansı - Spor Haberleri

Haberi Kaydet
/beğendim
/alkışladım
/beğenmedim
/güldüm
/üzüldüm
/sinirlendim
/şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title