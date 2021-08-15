Sivasspor, Konya maçının taktiğini çalıştı
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Sivasspor, Konya maçının taktiğini çalıştı

Sivasspor, Konya maçının taktiğini çalıştı
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Spor

Süper Lig 2021-2022 sezonunun ilk hafta maçında sahasında İH Konyaspor ile karşılaşacak DG Sivasspor, bu akşam yaptığı antrenmanla mücadelenin hazırlıklarını tamamladı.

Süper Lig 2021-2022 sezonunun ilk hafta maçında sahasında İH Konyaspor ile karşılaşacak DG Sivasspor, bu akşam yaptığı antrenmanla mücadelenin hazırlıklarını tamamladı.

Teknik Direktör Rıza Çalımbay ve yardımcıları yönetiminde gerçekleştirilen antrenman 1 saat sürdü. Isınma ve açma germe hareketleriyle başlayan antrenman, top kapma, pas ve pres çalışmasıyla devam etti. Yiğidolar son bölümde ise taktik ağırlıklı çalışmalar yaptı.

Antrenmanı Kulüp Başkanı Mecnun Otyakmaz, As Başkanlar Faruk Taşseten ve Uğur Akkuş da takip etti.

Sivasspor ile Konyaspor yarın saat 19.15'te Bahçeşehir Koleji Sivas 4 Eylül Stadyumu'nda karşılaşacak. Mücadelede hakem Fırat Aydınus görev yapacak. - SİVAS

Sivasspor, Konya maçının taktiğini çalıştı
Sivasspor, Konya maçının taktiğini çalıştı
Sivasspor, Konya maçının taktiğini çalıştı
Sivasspor, Konya maçının taktiğini çalıştı
Sivasspor, Konya maçının taktiğini çalıştı
Sivasspor, Konya maçının taktiğini çalıştı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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