Sivasspor-Kasımpaşa maçını Mustafa Öğretmenoğlu yönetecek
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Sivasspor-Kasımpaşa maçını Mustafa Öğretmenoğlu yönetecek

Sivasspor-Kasımpaşa maçını Mustafa Öğretmenoğlu yönetecek
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Spor

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF), Süper Lig'in son haftasında oynanacak karşılaşmalarda görev alacak hakemleri açıkladı.

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF), Süper Lig'in son haftasında oynanacak karşılaşmalarda görev alacak hakemleri açıkladı.

Süper Lig'in 42. haftasında yarın Sivas Yeni 4 Eylül Stadyumunda saat 18.00'da oynanacak olan DG Sivasspor ile Kasımpaşa maçında görev yapacak hakemler açıklandı. Merkez Hakem Kurulu (MHK) tarafından yapılan açıklamada Sivasspor ile Kasımpaşa maçında Antalya Bölgesinden Mustafa Öğretmenoğlu düdük çalacak. Öğretmenoğlu'nun yardımcılıklarını Kerem Ersoy ve Abdullah Bora Özkara yapacak. Maçın 4. hakemi Çağdaş Altay olacak. - SİVAS

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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