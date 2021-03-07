Sivasspor, kaleci Ali Şaşal'ın sözleşmesini uzattı

DG Sivasspor'un kalecilerinden Ali Şaşal Vural'ın sezon sonunda bitecek olan sözleşmesi 2024'e kadar uzatıldı.

DG Sivasspor'un kalecilerinden Ali Şaşal Vural'ın sezon sonunda bitecek olan sözleşmesi 2024'e kadar uzatıldı.

Türkiye Futbol Federasyonu'nun kaleci Ali Şaşal Vural ile ilgili bilgi ekranında yer alan verilere göre, kırmızı-beyazlı kulüp, 30 yaşındaki futbolcu ile sözleşme yeniledi. Vural'ın yeni sözleşmesi Mayıs 2024'te sona erecek.

2016 sezonunda Eskişehirspor'dan Sivasspor'a transfer olan kaleci Ali Şaşal, kırmızı-beyazlı kulüpte bu zamana kadar 51 müsabakaya çıktı. Vural, Sivasspor kariyerinde 3 kez sarı kartla cezalandırılırken, toplamda 4 bin 484 dakika kırmızı-beyazlı formayı giydi. - SİVAS

Kaynak: İhlas Haber Ajansı