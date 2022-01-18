Sivasspor Kadın Futbol Takımı, İzmir'e gitti
Sivasspor Kadın Futbol Takımı, Turkcell Kadın Futbol Süper Ligi 2021-2022 Sezonu B Grubu 5. hafta maçında Konak Belediyespor ile yapacağı maç için İzmir'e gitti.
İZMİR (İHA) - Sivasspor Kadın Futbol Takımı, Turkcell Kadın Futbol Süper Ligi 2021-2022 Sezonu B Grubu 5. hafta maçında Konak Belediyespor ile yapacağı maç için İzmir'e gitti.
Sivasspor Kadın Futbol Takımı ligin 5. hafta maçını yarın Atatürk Stadyumu 1 nolu yan sahada Konak Belediyespor ile oynayacak.
Kırmızı-beyazlı kafile, Sivas Nuri Demirağ Havalimanı'ndan kalkan uçakla 1 saat 30 dakikalık uçuşun ardından İzmir'e ulaştı. Sivasspor, Adnan Menderes Havalimanı'ndan kamp yapacağı otele geçti.
Konak Belediyespor ile Sivasspor, yarın saat 12.00'da Atatürk Stadyumu 1 nolu yan sahada karşılaşacak. Mücadelede hakem Cenk Tunahan Yıldırım görev yapacak. - SİVAS