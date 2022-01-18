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Sivasspor Kadın Futbol Takımı, İzmir'e gitti

Sivasspor Kadın Futbol Takımı, İzmir'e gitti
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Spor

Sivasspor Kadın Futbol Takımı, Turkcell Kadın Futbol Süper Ligi 2021-2022 Sezonu B Grubu 5. hafta maçında Konak Belediyespor ile yapacağı maç için İzmir'e gitti.

İZMİR (İHA) - Sivasspor Kadın Futbol Takımı, Turkcell Kadın Futbol Süper Ligi 2021-2022 Sezonu B Grubu 5. hafta maçında Konak Belediyespor ile yapacağı maç için İzmir'e gitti.

Sivasspor Kadın Futbol Takımı ligin 5. hafta maçını yarın Atatürk Stadyumu 1 nolu yan sahada Konak Belediyespor ile oynayacak.

Kırmızı-beyazlı kafile, Sivas Nuri Demirağ Havalimanı'ndan kalkan uçakla 1 saat 30 dakikalık uçuşun ardından İzmir'e ulaştı. Sivasspor, Adnan Menderes Havalimanı'ndan kamp yapacağı otele geçti.

Konak Belediyespor ile Sivasspor, yarın saat 12.00'da Atatürk Stadyumu 1 nolu yan sahada karşılaşacak. Mücadelede hakem Cenk Tunahan Yıldırım görev yapacak. - SİVAS

Sivasspor Kadın Futbol Takımı, İzmir'e gitti

Sivasspor Kadın Futbol Takımı, İzmir'e gitti

Sivasspor Kadın Futbol Takımı, İzmir'e gitti

Sivasspor Kadın Futbol Takımı, İzmir'e gitti

Sivasspor Kadın Futbol Takımı, İzmir'e gitti

Sivasspor Kadın Futbol Takımı, İzmir'e gitti

İhlas Haber Ajansı - Spor Haberleri

Konak Belediyespor, Sivasspor, Futbol, İzmir, Spor, Haber

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