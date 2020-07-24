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Sivasspor, Göztepe maçı hazırlıklarını tamamladı

Süper Lig'in 34. hafta maçında yarın deplasmanda Göztepe ile karşılaşacak DG Sivasspor, mücadelenin hazırlıklarını tamamladı.

Sivasspor, Göztepe maçı hazırlıklarını tamamladı
24.07.2020 14:00 | Son Güncelleme: 24.07.2020 14:05

Süper Lig'in 34. hafta maçında yarın deplasmanda Göztepe ile karşılaşacak DG Sivasspor, mücadelenin hazırlıklarını tamamladı.

Vali Lütfullah Bilgin Sivasspor Tesisleri'nde Teknik Direktör Rıza Çalımbay yönetiminde basına kapalı olarak gerçekleştirilen antrenman 1 saat sürdü. Isınma hareketleriyle başlayan antrenman, üç grup halinde top kapma, pas ve pres çalışmasıyla devam etti. Yiğidolar son bölümde ise taktik programların uygulandığı çalışmalarla maçın hazırlıklarını tamamladı.

Vali Ayhan başarılar diledi

Diğer yandan Sivas Valisi Salih Ayhan, sezonun son maçında Göztepe ile karşılaşacak olan Sivasspor'u ziyaret etti. Kırmızı-beyazlı ekibin ligde iyi bir performans gösterdiğini belirten Vali Ayhan, takımın İzmir'den galibiyetle dönerek sezonu taçlandıracağına inandığını söyledi. Ayhan ayrıca sezonun son fotoğrafını da çekti.

Sivasspor, Nuri Demirağ Havalimanı'ndan İzmir'e giderek kampa girecek. Göztepe ile Sivasspor yuarın saat 21.00'de Gürsel Aksel Stadyumu'nda karşılaşacak. Bu mücadelede hakem Ali Şansalan görev yapacak. - SİVAS

Kaynak: İHA

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