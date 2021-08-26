Sivasspor Göztepe maç biletleri satışta
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Sivasspor Göztepe maç biletleri satışta

Sivasspor Göztepe maç biletleri satışta
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Spor

Süper Lig 2021-2022 sezonunun 3. hafta maçında sahasında Göztepe ile karşılaşacak olan DG Sivasspor'da karşılaşmanın biletleri satışa çıktı.

Süper Lig 2021-2022 sezonunun 3. hafta maçında sahasında Göztepe ile karşılaşacak olan DG Sivasspor'da karşılaşmanın biletleri satışa çıktı.

Süper Lig'in 3. hafta maçında Sivasspor ile Göztepe arasında 29 Ağustos Pazar günü saat 19.15'te oynanacak mücadelenin bilet satışı başladı. Biletlerin, Buruciye Medresesi bahçesinde ve Bahçeşehir Koleji Sivas 4 Eylül Stadyumu güney kale arkasında bulunan Passolig noktasından satışa çıktığı açıklandı.

Bilet fiyatları ise şöyle:

1. Kategori VIP: 70 TL

2. Kategori Maraton: 50 TL

3. Kategori Osman Seçilmiş Güney Kale Arkası: 25 TL - SİVAS

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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