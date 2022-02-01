Sivasspor, Gaziantep FK maçına iddialı hazırlanıyor

DG Sivasspor, bugün yaptığı antrenmanla cumartesi günü saat 13.30'da Gaziantep FK ile oynayacağı maçın hazırlıklarını sürdürdü.

Spor Toto Süper Lig Ahmet Çalık Sezonu'nun 24. hafta maçında deplasmanda Gaziantep Futbol Kulübü ile karşılaşacak olan Sivasspor, bugün yaptığı antrenmanla mücadelenin hazırlıklarını sürdürdü.

Teknik Direktör Rıza Çalımbay yönetiminde saat 12.00'de basına kapalı olarak gerçekleştirilen antrenman ısınma hareketleriyle başladı. Ardından 5'e 2 top kapma pas ve pres çalışması yapan Yiğidolar, daha sonra çok pas çalışması yaptı. Kırmızı-beyazlı ekip son bölümde ise yarım sahada çift kale maç ve orta-şut çalışması yaptı.

Kaleciler Ali Şaşal Vural, Muammer Yıldırım, Emre Satılmış ve Baver Kuçkar antrenmanın bir bölümünde kaleci antrenörü Zafer Özgültekin yönetiminde takımdan ayrı çalıştı.

Sivasspor yarın yapacağı antrenmanla maçın hazırlıklarına devam edecek. - SİVAS