Sivasspor'da Galatasaray mesaisi sürüyor

Spor Toto Süper Lig'in 16. hafta maçında sahasında Galatasaray ile karşılaşacak olan DG Sivasspor, bugün öğlen saatlerinde yaptığı antrenmanla hazırlıklarını sürdürdü.

Kulüp tesislerinde, Teknik Direktör Rıza Çalımbay ve yardımcıları yönetiminde basına kapalı olarak saat 12.00'de başlayan antrenman 1 saat 30 dakika sürdü. Isınma hareketleriyle başlayan antrenman 5'e 2 top kapma, pas ve pres çalışmasıyla devam etti. Ardından geniş alan pas çalışması yapan Yiğidolar, son bölümde ise yarım sahada çift kale maç yaptı.

Kırmızı-beyazlılarda sakatlığı bulunan Sefa Yılmaz ise takımdan ayrı düz koşu yaptı. Sivasspor yarın yapacağı antrenmanla maçın hazırlıklarına devam edecek.

Sivasspor ile Galatasaray 13 Aralık Pazartesi günü saat 18.00'de Bahçeşehir Koleji Sivas 4 Eylül Stadyumu'nda karşılaşacak.

(Oğuzhan Sarzep - Mustafa Koçyiğit-İHA)