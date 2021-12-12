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Sivasspor, Galatasaray maçı hazırlıklarını tamamladı

Sivasspor, Galatasaray maçı hazırlıklarını tamamladı
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Spor

Spor Toto Süper Lig'in 16. hafta maçında sahasında Galatasaray ile karşılaşacak DG Sivasspor, bugün yaptığı antrenmanla mücadelenin hazırlıklarını tamamladı.

Spor Toto Süper Lig'in 16. hafta maçında sahasında Galatasaray ile karşılaşacak DG Sivasspor, bugün yaptığı antrenmanla mücadelenin hazırlıklarını tamamladı.

Teknik Direktör Rıza Çalımbay yönetiminde kulüp tesislerinde basına kapalı olarak gerçekleştirilen antrenman 1 saat sürdü. Isınma ve açma germe hareketleriyle başlayan antrenman, top kapma, pas ve pres çalışmasıyla devam etti. Yiğidolar son bölümde ise taktik ağırlıklı çalışmalar yaptı.

Antrenmanı; Başkan vekili Erdal Sarılar, Başkan Yardımcısı Mehmet Oflaz ile As Başkanlar Faruk Taşseten ile Mehmet Ali Topal da takip etti. - SİVAS

Sivasspor, Galatasaray maçı hazırlıklarını tamamladı

Sivasspor, Galatasaray maçı hazırlıklarını tamamladı

Sivasspor, Galatasaray maçı hazırlıklarını tamamladı

Sivasspor, Galatasaray maçı hazırlıklarını tamamladı

Sivasspor, Galatasaray maçı hazırlıklarını tamamladı

Sivasspor, Galatasaray maçı hazırlıklarını tamamladı

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