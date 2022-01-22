Sivasspor - Fenerbahçe maçı kaç kaç, maç bitti mi? 22 Ocak Cumartesi Süper Lig Demir Grup Sivasspor - Fenerbahçe maçının gollerini kim attı?

2021-2022 Süper Lig 23. haftanın maçları devam ediyor. Bugünkü maçlardan birisi Sivasspor - Fenerbahçe arasında oynanıyor. Sivasspor - Fenerbahçe maçının devam etmesiyle birlikte taraftarlar, Sivasspor - Fenerbahçe maçı kaç kaç, maç bitti mi? Süper Lig Sivasspor - Fenerbahçe maçının gollerini kim attı? Maçın hakemi kim? sorularının cevaplarını merak etti. Peki, Sivasspor - Fenerbahçe kaç kaç? Sivasspor - Fenerbahçe golleri kim attı? İşte tüm bilgiler...

Süper Lig yeni haftanın başlamasıyla birlikte birbirinden heyecanlı maçlar da başladı. Bugünkü lig maçlarından birisi Sivasspor - Fenerbahçe arasında oynanacak. Peki, Sivasspor - Fenerbahçe maçı bitti mi? Sivasspor - Fenerbahçe maçı kaç kaç bitti? Maçın gollerini kim attı? 22 Ocak Sivasspor - Fenerbahçe maçı hakkında bilgiler!

DG SİVASSPOR - FENERBAHÇE MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Sivasspor - Fenerbahçe maçı 22 Ocak Cumartesi günü saat 16:00 'da başladı.

DG SİVASSPOR - FENERBAHÇE MAÇI HANGİ KANALDA?

Sivasspor - Fenerbahçe maçını Bein Sports 1, Digiturk 77, Kablo TV 232 kanallarından izleyebilirsiniz.

DG SİVASSPOR - FENERBAHÇE MAÇI KAÇ KAÇ, MAÇ BİTTİ Mİ?

Sivasspor - Fenerbahçe maçı tüm hızıyla devam ediyor. Maç 1-0 Fenerbahçe'nin üstünlüğü ile devam etmektedir. Maç 1-1 eşitlikle devam ediyor.

DG SİVASSPOR - FENERBAHÇE MAÇI GOLLERİNİ KİM ATTI?

Maç 1-0 Fenerbahçe'nin üstünlüğü ile devam ediyor. Maç 1-1 eşitlikle devam ediyor. Maçta atılan goller şöyle:

Fenerbahçe'nin golleri:

18. dakika : Miha Zajc

Sivasspor'un golleri:

74. dakika : Pedro Henrique Konzen Medina da Silva

DG SİVASSPOR - FENERBAHÇE MAÇI NEREDE OYNANIYOR?

Maç, Sivas'da, Yeni 4 Eylül Stadyumu'nda oynanacak.

MAÇIN HAKEMLERİ KİM?

ALPER ULUSOY(Hakem)

VOLKAN AHMET NARİNÇ(1. Yardımcı Hakem)

DENİZ CANER ÖZARAL(2. Yardımcı Hakem)

TURGUT DOMAN(Dördüncü Hakem)

VOLKAN BAYARSLAN(VAR)

ESAT SANCAKTAR(AVAR)

KUTLUHAN BİLGİÇ(AVAR)

TÜRKAY GÜDÜ(Gözlemci)

MUSTAFA YILMAZ(Temsilci)

HASAN ALDI(Temsilci)

ERHAN ŞAHİN(Temsilci)

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