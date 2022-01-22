Sivasspor - Fenerbahçe maçı kaç kaç, maç bitti mi? 22 Ocak Cumartesi Süper Lig Demir Grup Sivasspor - Fenerbahçe maçının gollerini kim attı?
2021-2022 Süper Lig 23. haftanın maçları devam ediyor. Bugünkü maçlardan birisi Sivasspor - Fenerbahçe arasında oynanıyor. Sivasspor - Fenerbahçe maçının devam etmesiyle birlikte taraftarlar, Sivasspor - Fenerbahçe maçı kaç kaç, maç bitti mi? Süper Lig Sivasspor - Fenerbahçe maçının gollerini kim attı? Maçın hakemi kim? sorularının cevaplarını merak etti. Peki, Sivasspor - Fenerbahçe kaç kaç? Sivasspor - Fenerbahçe golleri kim attı? İşte tüm bilgiler...
Süper Lig yeni haftanın başlamasıyla birlikte birbirinden heyecanlı maçlar da başladı. Bugünkü lig maçlarından birisi Sivasspor - Fenerbahçe arasında oynanacak. Peki, Sivasspor - Fenerbahçe maçı bitti mi? Sivasspor - Fenerbahçe maçı kaç kaç bitti? Maçın gollerini kim attı? 22 Ocak Sivasspor - Fenerbahçe maçı hakkında bilgiler!
Sivasspor - Fenerbahçe maçı 22 Ocak Cumartesi günü saat 16:00 'da başladı.
Sivasspor - Fenerbahçe maçını Bein Sports 1, Digiturk 77, Kablo TV 232 kanallarından izleyebilirsiniz.
Sivasspor - Fenerbahçe maçı tüm hızıyla devam ediyor. Maç 1-0 Fenerbahçe'nin üstünlüğü ile devam etmektedir. Maç 1-1 eşitlikle devam ediyor.
Maç 1-0 Fenerbahçe'nin üstünlüğü ile devam ediyor. Maç 1-1 eşitlikle devam ediyor. Maçta atılan goller şöyle:
Fenerbahçe'nin golleri:
- 18. dakika : Miha Zajc
Sivasspor'un golleri:
- 74. dakika : Pedro Henrique Konzen Medina da Silva
Maç, Sivas'da, Yeni 4 Eylül Stadyumu'nda oynanacak.
ALPER ULUSOY(Hakem)
VOLKAN AHMET NARİNÇ(1. Yardımcı Hakem)
DENİZ CANER ÖZARAL(2. Yardımcı Hakem)
TURGUT DOMAN(Dördüncü Hakem)
VOLKAN BAYARSLAN(VAR)
ESAT SANCAKTAR(AVAR)
KUTLUHAN BİLGİÇ(AVAR)
TÜRKAY GÜDÜ(Gözlemci)
MUSTAFA YILMAZ(Temsilci)
HASAN ALDI(Temsilci)
ERHAN ŞAHİN(Temsilci)