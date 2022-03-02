Sivasspor, Fatih Karagümrük'ü yenerek Türkiye Kupası'nda yarı finale yükseldi - Haberler

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Sivasspor, Fatih Karagümrük'ü yenerek Türkiye Kupası'nda yarı finale yükseldi

Haberler.com - Spor
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Sivasspor, Fatih Karagümrük'ü yenerek Türkiye Kupası'nda yarı finale yükseldi

Ziraat Türkiye Kupası çeyrek final maçında Demir Grup Sivasspor, sahasında Fatih Karagümrük'ü 1-0 mağlup etti ve yarı finale yükseldi. Yiğidolar'ın yarı finaldeki rakibi Perşembe günü oynanacak Alanyaspor-Gaziantep FK karşılaşmasının galibi olacak.

Sivasspor ile Fatih Karagümrük, Ziraat Türkiye Kupası çeyrek final mücadelesinde Yeni Sivas 4 Eylül Stadyumu'nda karşı karşıya geldi.Maçı 1-0 kazanan Yiğidolar, adını yarı finale yazdırdı.

YATABARE TURU GETİRDİ

Sivasspor'a galibiyeti getiren golü 69. dakikada Mustapha Yatabare kaydetti.Bu sonuçla Sivasspor, Trabzonspor'un ardından yarı finale yükselen 2 takım oldu. Yiğidolar'ın yarı finaldeki rakibi Perşembe günü oynanacak Alanyaspor-Gaziantep FK karşılaşmasının galibi olacak.

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