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Sivasspor Fatih Karagümrük maçını Alper Ulusoy yönetecek

İhlas Haber Ajansı - Haberler | Spor
Sivasspor Fatih Karagümrük maçını Alper Ulusoy yönetecek

Süper Lig'in 7. haftasında oynanacak DG Sivasspor-Fatih Karagümrük maçında hakem Alper Ulusoy görev yapacak.

Süper Lig'in 7. haftasında oynanacak DG Sivasspor-Fatih Karagümrük maçında hakem Alper Ulusoy görev yapacak.

Süper Lig'in 7. haftasında yarın Bahçeşehir Koleji Sivas 4 Eylül Stadyumu'nda saat 13.30'da oynanacak olan Sivasspor - Karagümrük müsabakasının hakemleri açıklandı. TFF'nin resmi sitesinden yapılan duyuruya göre, mücadelede İzmir bölgesinden Alper Ulusoy düdük çalacak. Ulusoy'un yardımcılıklarını Volkan Ahmet Narinç ve Kamil Çetin yapacak. Mücadelenin dördüncü hakemi ise Kutluhan Bilgiç olacak. - SİVAS

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Haber: Sivasspor Fatih Karagümrük maçını Alper Ulusoy yönetecek - Haberler Spor
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