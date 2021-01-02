Sivasspor, evinde Denizlispor ile 2-2 berabere kaldı

Süper Lig'in 16. haftasında Demir Grup Sivasspor, son dakikasına önde girdiği maçta Yukatel Denizlispor ile 2-2 berabere kaldı.

Süper Lig'in 16. haftasında Demir Grup Sivasspor ile Denizlispor karşı karşıya geldi. Zorlu mücadele son dakika golüyle berabere sona erdi.

Sivasspor'un gollerini 26. dakikada penaltıdan Max Gradel ve 45. dakikada Faycal Fajr, kaydetti. Denizlispor'un golleri ise 17. dakikada Hugo Rodallega ile 90. dakikada Muris Mesanovic'den geldi.

RODALLEGA KORKUTTU

Öte yandan karşılaşmanın 67. dakikasında Sivassporlu Aaron Appindangoye ile kafa kafaya çarpışan Denizlisporlu Hugo Rodallega, ambulansla hastaneye kaldırıldı.

Bu sonuçla Sivasspor, puanını 18 yaptı. Düşme hattında bulunan yeşil siyahlılar ise haftayı 13 puanla kapattı.