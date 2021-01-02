Sivasspor, evinde Denizlispor ile 2-2 berabere kaldı
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ FOTOGALERİ YAZARLAR TÜMÜ

Sivasspor, evinde Denizlispor ile 2-2 berabere kaldı

02.01.2021 15:31 | Son Güncelleme: 02.01.2021 15:49
Sivasspor, evinde Denizlispor ile 2-2 berabere kaldı

Süper Lig'in 16. haftasında Demir Grup Sivasspor, son dakikasına önde girdiği maçta Yukatel Denizlispor ile 2-2 berabere kaldı.

Süper Lig'in 16. haftasında Demir Grup Sivasspor ile Denizlispor karşı karşıya geldi. Zorlu mücadele son dakika golüyle berabere sona erdi.

Sivasspor'un gollerini 26. dakikada penaltıdan Max Gradel ve 45. dakikada Faycal Fajr, kaydetti. Denizlispor'un golleri ise 17. dakikada Hugo Rodallega ile 90. dakikada Muris Mesanovic'den geldi.

RODALLEGA KORKUTTU

Öte yandan karşılaşmanın 67. dakikasında Sivassporlu Aaron Appindangoye ile kafa kafaya çarpışan Denizlisporlu Hugo Rodallega, ambulansla hastaneye kaldırıldı.

Bu sonuçla Sivasspor, puanını 18 yaptı. Düşme hattında bulunan yeşil siyahlılar ise haftayı 13 puanla kapattı.

Haber Yorumları (1)
SERKO61: Bu ligde kolay maç yok, tabi sahada bahaddin şimşek yada arda kardeşler varsa işin daha kolay.
Cevap Yaz Yayından Kaldır
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri Yazarlar
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Fikri Sağlar Devlet Bahçeli Süleyman Soylu Mevlüt Çavuşoğlu Selahattin Demirtaş
Magazin Hande Erçel Hülya Avşar Burak Özçivit Kenan İmirzalıoğlu
Spor Metin Oktay Ersun Yanal Fatih Terim Mesut Bakkal Abdullah Avcı
Tüm Haberler Ocak Çocuk Yılbaşı Hisarcık
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Sivasspor, evinde Denizlispor ile 2-2 berabere kaldı - Haberler Spor
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 2.1.2021 16:22:34. #1.15#
title