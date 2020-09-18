Sivasspor, Erzurum maçına iddialı hazırlanıyor
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Sivasspor, Erzurum maçına iddialı hazırlanıyor

- Sivasspor, Erzurum maçına iddialı hazırlanıyor DG Sivasspor, bugün yaptığı antrenmanla Büyükşehir Belediye Erzurumspor maçının hazırlıklarına devam etti.

18.09.2020 13:42 | Son Güncelleme: 18.09.2020 17:02

- Sivasspor, Erzurum maçına iddialı hazırlanıyor

SİVAS - DG Sivasspor, bugün yaptığı antrenmanla Büyükşehir Belediye Erzurumspor maçının hazırlıklarına devam etti.

Sivasspor, Süper Lig 2. haftasında deplasmanda oynayacağı Büyükşehir Belediye Erzurumspor maçının hazırlıklarını yaptığı antrenmanla sürdürdü. Teknik Direktör Rıza Çalımbay ve yardımcıları nezaretinde kulüp tesislerinde basına kapalı olarak gerçekleştirilen antrenman 1 saat 30 dakika sürdü.

Isınma hareketleriyle başlayan antrenman, 3 grup halinde top kapma, pas ve pres çalışmasıyla devam etti. Ardından çok pas çalışması yapan kırmızı-beyazlılar, son bölümde ise orta ve şut çalışması yaptı. Yiğidolar bugün öğleden sonra Erzurum'a gidecek ve yarın yapacağı son antrenmanla mücadelenin hazırlıklarını tamamlayacak.

Büyükşehir Belediye Erzurumspor ile Sivasspor, 20 Eylül Pazar günü saat 13.30'da Kazım Karabekir Stadyumu'nda karşı karşıya gelecek. Mücadelede hakem Serkan Tokat görev yapacak.

Sivasspor, Erzurum maçına iddialı hazırlanıyor

Kaynak: İHA

IHA Editörü - OĞUZHAN SARZEP
OĞUZHAN SARZEP
IHA Editörü
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