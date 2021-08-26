Sivasspor, deplasmanda Kopenhag'a 5-0 yenildi ve UEFA Konferans Ligi'nde gruplara kalamadı

UEFA Konferans Ligi'nde Sivasspor, deplasmanda Kopenhag'a 4-0 yenildi. İlk maçta da rakibine 2-1 yenilen Yiğido, toplamda 7-1'lik skorla mağlup oldu ve Avrupa'ya veda etti.