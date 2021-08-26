Sivasspor, deplasmanda Kopenhag'a 5-0 yenildi ve UEFA Konferans Ligi'nde gruplara kalamadı
UEFA Konferans Ligi'nde Sivasspor, deplasmanda Kopenhag'a 4-0 yenildi. İlk maçta da rakibine 2-1 yenilen Yiğido, toplamda 7-1'lik skorla mağlup oldu ve Avrupa'ya veda etti.
Sivasspor, UEFA Konferans Ligi Play-Off Turu ikinci maçında Kopenhag'la Parken Stadyumu'nda karşılaştı. Rakibine 5-0 mağlup olan temsilcimiz, Konferans Ligi'nden elendi.
KOPENHAG'A DİŞ GEÇİREMEDİK
Kopenhag'a galibiyeti getiren goller 24. dakikada Stage, 39. dakikada Daramy, 57. dakikada Lerager, 62. dakikada Pep Mas ve 76. dakikada Höjlund'dan geldi. Bu sonucun ardından temsilcimiz Avrupa'dan elenirken Kopenhag, Konferans Ligi'nde gruplara kalma başarısı gösterdi.