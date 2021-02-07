Sivasspor, deplasmanda Ankaragücü'nü 4-1 yendi
Süper Lig'in 24. haftasında MKE Ankaragücü sahasında Demir Grup Sivasspor'u konuk etti. Sivasspor, rakibini 4-1 yenerek ligde 5 maç sonra kazanmayı bildi.
Süper Lig'de 24. hafta mücadelesinde Mustafa Dalcı'nın takımı Ankaragücü ile Rıza Çalımbay'ın çalıştırdığı Sivasspor kozlarını paylaştı.
Eryaman Stadyumu'nda oynanan karşılaşmada Sivasspor, 4-1'lik skorla kazandı. Sivasspor'un gollerini 11. dakikada penaltıdan Max Gradel, 48'de Olarenwaju Kayode, 69'da Erdoğan Yeşilyurt ile 86'da Yatabare kaydetti. Ankaragücü'nün tek golünü 66'da Ahmet Oğuz kendi kalesine attı.
5 MAÇ SONRA KAZANDILAR
Alınan bu sonucun ardından Ankaragücü 18 puanda kalırken, son 7 haftada 6. yenilgisini aldı. Sivasspor 28 puana yükseldi ve 5 hafta sonra kazandı.
Ligin bir sonraki haftasında Ankaragücü, Kayserispor deplasmanına gidecek. Sivasspor, BAY geçecek.