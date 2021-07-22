Sivasspor'dan dev adım! Temsilcimiz, Konferans Ligi'nde Petrocub'u Moldova'da 1-0 mağlup etti
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Sivasspor'dan dev adım! Temsilcimiz, Konferans Ligi'nde Petrocub'u Moldova'da 1-0 mağlup etti

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Temsilcimiz Sivasspor, UEFA Avrupa Konferans Ligi 2. ön eleme turu ilk maçında Petrocub'u deplasmanda 1-0 mağlup etti. Karşılaşmadaki tek golümüzü 16. dakikada Caner Osmanpaşa kaydetti. Yatabare 90+5'te penaltıdan yararlanamadı. Rövanş maçı 29 Temmuz Perşembe günü Sivas'ta oynanacak.

Demir Grup Sivasspor, UEFA Avrupa Konferans Ligi 2. ön eleme turu ilk maçında deplasmanda Petrocub ile karşı karşıya geldi.

Kırmızı-beyazlılar, Moldova'da oynanan karşılaşmayı 1-0 kazandı.

Sivasspor'dan dev adım! Temsilcimiz, Konferans Ligi'nde Petrocub'u Moldova'da 1-0 mağlup etti

Demir Grup Sivasspor'a galibiyeti getiren golü 16. dakikada Caner Osmanpaşa kaydetti.

Demir Grup Sivasspor, 90+5'te Yatabare ile bir penaltıdan yararlanamadı.

Sivasspor'dan dev adım! Temsilcimiz, Konferans Ligi'nde Petrocub'u Moldova'da 1-0 mağlup etti

İki takım arasındaki rövanş maçı 29 Temmuz Perşembe günü Sivas'ta oynanacak.

Sivasspor'dan dev adım! Temsilcimiz, Konferans Ligi'nde Petrocub'u Moldova'da 1-0 mağlup etti
Demir Grup Sivasspor, UEFA Avrupa Konferans Ligi 2. ön eleme turu ilk maçında deplasmanda Moldova temsilcisi Petrocub'u 1-0 mağlup etti.
Demir Grup Sivasspor, UEFA Avrupa Konferans Ligi 2. ön eleme turu ilk maçında deplasmanda Moldova temsilcisi Petrocub'u 1-0 mağlup etti.
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Sivasspor'dan dev adım! Temsilcimiz, Konferans Ligi'nde Petrocub'u Moldova'da 1-0 mağlup etti - Haberler Spor
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