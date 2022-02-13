Sivasspor'da Uğur Çiftçi maç sonu 3'lü çektirdi - Haberler
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Sivasspor'da Uğur Çiftçi maç sonu 3'lü çektirdi

İhlas Haber Ajansı - Spor
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Sivasspor'da Uğur Çiftçi maç sonu 3'lü çektirdi

DG Sivasspor'un Spor Toto Süper Lig'in 25. haftasında Yeni Malatyaspor'u 2-1 yendiği maç sonrasında futbolcu Uğur Çiftçi taraftara 3'lü çektirdi.

DG Sivasspor'un Spor Toto Süper Lig'in 25. haftasında Yeni Malatyaspor'u 2-1 yendiği maç sonrasında futbolcu Uğur Çiftçi taraftara 3'lü çektirdi.

Süper Lig'in 25. hafta mücadelesinde taraftarı önünde Yeni Malatyaspor'u 2-1 mağlup eden Sivasspor'da futbolcular maç sonu büyük sevinç yaşadı. Hakem Arda Kardeşler'in son düdüğü çalmasıyla birlikte Yiğidolar büyük coşku yaşadı. İlk 11'de sahaya çıkan ve başarılı futbolcu Uğur Çiftçi, maçın ardından da tribünlere çağrıldı.

Kırmızı-beyazlı taraftarların tezahüratları eşliğinde takım arkadaşlarıyla birlikte tribünlere gelen Çiftçi, maç sonu 3'lüsünü çektiren isim oldu. - SİVAS

Sivasspor'da Uğur Çiftçi maç sonu 3'lü çektirdi

Sivasspor'da Uğur Çiftçi maç sonu 3'lü çektirdi

Sivasspor'da Uğur Çiftçi maç sonu 3'lü çektirdi

İhlas Haber Ajansı - Spor

Yeni Malatyaspor, Uğur Çiftçi, Sivasspor, Çiftçi, Spor, Haberler

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