Sivasspor'dan sakat futbolcuların durumu hakkında bilgilendirme
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Sivasspor'dan sakat futbolcuların durumu hakkında bilgilendirme

01.11.2020 20:29 | Son Güncelleme: 01.11.2020 20:36
Sivasspor'dan sakat futbolcuların durumu hakkında bilgilendirme

Süper Lig ekiplerinden Demir Grup Sivasspor, sakatlığı bulunan futbolcular Jorge Felix, Aaron Appindangoye, Serhiy Rybalka, Ziya Erdal ve Marcelo Goiano'nun sağlık durumu hakkında bilgilendirme yaptı.

Süper Lig ekiplerinden Demir Grup Sivasspor, sakatlığı bulunan futbolcular Jorge Felix, Aaron Appindangoye, Serhiy Rybalka, Ziya Erdal ve Marcelo Goiano'nun sağlık durumu hakkında bilgilendirme yaptı.

Sivasspor kulüp doktoru Burak Ayyıldız, sakatlığı bulunan futbolcular hakkında kulübün internet sitesine açıklamada bulundu.

Buna göre, sol alt adalesinde ileri seviyeli yırtık ve kanama oluşan orta saha oyuncusu Jorge Felix, en az 4 hafta sahalardan uzak kalacak.

Sol ayak bileğinden daha önce operasyon geçiren savunma oyuncusu Aaron Appindangoye'nin ise rehabilitasyonunda son aşamaya gelindi.

Sağ dizde üst adale tendonunda ödem ve diz kapağı dış tarafta hafif kıkırdak hasarı oluşan orta saha oyuncusu Serhiy Rybalka'nın da 1 hafta sonra takımla birlikte antrenmanlara devam etmesi planlanıyor.

Çaykur Rizespor ile ligde geçen hafta oynanan mücadelede sakatlanan takım kaptanı Ziya Erdal'a yapılan kontrollerde sağ üst adalesinde orta seviyeye yakın yırtık tespit edildi.

Savunma oyuncusu Ziya'nın 1 hatta sonra çalışmalara başlaması hedefleniyor.

Sol kalçasında ileri dejeneratif değişiklikler bulunan savunma oyuncusu Marcelo Goiano'nun tedavisinde 2. hafta tamamlanırken, gerekli klinik değerlendirmelerden sonra Goiano takımla antrenmanlara başlayacak.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Serhat Zafer

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