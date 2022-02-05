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Sivasspor'da Mustapha Yatabare kırmızı kart gördü!

İhlas Haber Ajansı - Spor
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Sivasspor'da Mustapha Yatabare kırmızı kart gördü!

DG Sivasspor'un golcü futbolcusu Mustapha Yatabare, Gaziantep FK maçında rakibine yaptığı müdahale sonrası direk kırmızı kart gördü.

DG Sivasspor'un golcü futbolcusu Mustapha Yatabare, Gaziantep FK maçında rakibine yaptığı müdahale sonrası direk kırmızı kart gördü. Yatabare, gelecek hafta Yeni Malatyaspor mücadelesinde forma giyemeyecek.

Spor Toto Süper Lig'in 24. haftasında 5-1 Gaziantep FK'nın üstünlüğü ile sonuçlanan Sivasspor karşılaşmasının 63. dakikasında kırmızı-beyazlıların tecrübeli futbolcusu Mustapha Yatabare, kırmızı kart görerek oyun dışı kaldı.

Yatabare, Süper Lig'in 25. haftasında oynanacak Yeni Malatyaspor maçında görev alamayacak. - SİVAS

Sivasspor'da Mustapha Yatabare kırmızı kart gördü!

İhlas Haber Ajansı - Spor

Mustapha Yatabare, Yeni Malatyaspor, Gaziantep FK, Sivasspor, Spor, Haber

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