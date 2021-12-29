Sivasspor'da, MKE Ankaragücü maçı öncesi 8 eksik! - Haberler Spor
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Sivasspor'da, MKE Ankaragücü maçı öncesi 8 eksik!

Sivasspor'da, MKE Ankaragücü maçı öncesi 8 eksik!
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Spor

Ziraat Türkiye Kupası 5. Tur maçında MKE Ankaragücü'nü konuk edecek olan DG Sivasspor'da 8 eksik isim bulunuyor.

Ziraat Türkiye Kupası 5. Tur maçında Mke Ankaragücü'nü konuk edecek olan DG Sivasspor'da 8 eksik isim bulunuyor.

Ziraat Türkiye Kupası 5. Eleme Turu'nda Sivasspor, yarın sahasında MKE Ankaragücü ile karşılaşacak. Kırmızı-beyazlılarda bu mücadele öncesinde 8 eksik var. Sakatlıkları bulunan Aaron Appindangoye, Fredrik Ulvestad, Jorge Felix, Sefa Yılmaz, Hakan Arslan, Ziya Erdal ve ülkelerinin milli takımlarına giden Max Gradel ile Fayçal Fajr Ankaragücü'ne karşı forma giyemeyecek. - SİVAS

Fatih Terim'den Farioli açıklaması: İddialar doğru değil ama bana olan saygısını biliyorum

Fatih Terim'den Farioli açıklaması: İddialar doğru değil ama bana olan saygısını biliyorum

 Her şeyi anlatan fotoğraf! Herkes Galatasaray'ı durduran kaleciyi konuşuyor, geçen yıl da aynısını yapmış

Her şeyi anlatan fotoğraf! Herkes Galatasaray'ı durduran kaleciyi konuşuyor, geçen yıl da aynısını yapmış

 Topa böyle vuran başka oyuncu yok! Mostafa Mohamed'in şutu az kalsın ağları yırtacaktı

Topa böyle vuran başka oyuncu yok! Mostafa Mohamed'in şutu az kalsın ağları yırtacaktı

İhlas Haber Ajansı - Spor Haberleri

Haberi Kaydet
/beğendim
/alkışladım
/beğenmedim
/güldüm
/üzüldüm
/sinirlendim
/şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title