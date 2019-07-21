Sivasspor'da Kone ve Erdoğan Yeşilyurt sağlık kontrolünden geçti

Süper Lig takımlarından Demir Grup Sivasspor'da Arouna Kone ve Erdoğan Yeşilyurt, sağlık kontrolünden geçirildi.

Kulüpten yapılan açıklamaya göre Kone ve Erdoğan, Yeşilyurt Medicana Sivas Hastanesinde sağlık kontrolünden geçti.

Kone ve Erdoğan Yeşilyurt, kan tetkiklerinin ardından ortopedi, iç hastalıkları, göz, kulak burun boğaz, genel cerrahi ve kardiyoloji bölümlerinde muayene edildi.

Futbolcuların sağlık kontrolleri, akciğer ve efor testleriyle tamamlandı.

Kaynak: AA