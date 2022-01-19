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Sivasspor'da Kerem Atakan cezalı duruma düştü

Sivasspor'da Kerem Atakan cezalı duruma düştü
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Spor

DG Sivasspor'un genç futbolcusu Kerem Atakan Kesgin, Göztepe maçında gördüğü sarı kart ile cezalı duruma düştü.

DG Sivasspor'un genç futbolcusu Kerem Atakan Kesgin, Göztepe maçında gördüğü sarı kart ile cezalı duruma düştü. Kesgin, sahasında oynayacakları Fenerbahçe karşılaşmasında forma giyemeyecek.

Sivasspor'da Göztepe maçı öncesinde 3 futbolcu sarı kart sınırında bulunuyordu. Isaac Cofie, Erdoğan Yeşilyurt ve Kerem Atakan Kesgin karşılaşmada kart sınırında olan isimlerdi. Mücadelenin 62. dakikasında sarı kart gören Kerem Atakan cezalı duruma düştü. 21 yaşındaki oyuncu, Spor Toto Süper Lig'in 23. haftasında sahasında oynayacakları Fenerbahçe maçında forma giyemeyecek. - SİVAS

Sivasspor'da Kerem Atakan cezalı duruma düştü

İhlas Haber Ajansı - Spor Haberleri

Kerem Atakan Kesgin, Fenerbahçe, Sivasspor, Göztepe, Spor, Haber

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