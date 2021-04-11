Sivasspor'da kaptan Hakan kırmızı kart gördü!
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Sivasspor'da kaptan Hakan kırmızı kart gördü!

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Sivasspor'da kaptan Hakan kırmızı kart gördü!

DG Sivasspor'un kaptanı Hakan Arslan, Konyaspor maçında rakibine yaptığı müdahale sonrası direkt kırmızı kart gördü.

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DG Sivasspor'un kaptanı Hakan Arslan, Konyaspor maçında rakibine yaptığı müdahale sonrası direkt kırmızı kart gördü. Kaptan Arslan, gelecek hafta Gençlerbirliği mücadelesinde forma giyemeyecek.

Süper Lig'in 34. haftasında 3-1 Sivasspor'un yendiği Sivasspor - Konyaspor karşılaşmasının 80. dakikasında kırmızı-beyazlıların tecrübeli futbolcusu Hakan Arslan, kırmızı kart gördü. Rakibine yaptığı faul sonrası hakem Zorbay Küçük direkt kırmızı kartını çıkardı ve Hakan Arslan oyun dışı kaldı.

32 yaşındaki futbolcu, Süper Lig'in 35. haftasında oynanacak Gençlerbirliği maçında görev alamayacak. - SİVAS

Sivasspor'da kaptan Hakan kırmızı kart gördü!

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 11.4.2021 18:06:52. #1.15#
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