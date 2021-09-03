Sivasspor'da Fenerbahçe hazırlıkları başladı
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Sivasspor'da Fenerbahçe hazırlıkları başladı

İhlas Haber Ajansı / Oğuzhan Sarzep - Haberler | Spor

- Sivasspor'da Fenerbahçe hazırlıkları başladı Süper Lig'in 4. hafta maçında deplasmanda Fenerbahçe ile karşılaşacak DG Sivasspor, bugün yaptığı antrenmanla mücadelenin hazırlıklarına başladı.

- Sivasspor'da Fenerbahçe hazırlıkları başladı

SİVAS - Süper Lig'in 4. hafta maçında deplasmanda Fenerbahçe ile karşılaşacak DG Sivasspor, bugün yaptığı antrenmanla mücadelenin hazırlıklarına başladı.

Süper Lig'de milli maçlar nedeniyle lige verilen arada 4 gün izinli olan Sivasspor, bu akşam saatlerinde kulüp tesislerinde toplanarak Fenerbahçe maçının hazırlıklarına start verdi.

Teknik Direktör Rıza Çalımbay ve yardımcıları yönetiminde basına kapalı olarak yapılan antrenman 1 saat 30 dakika sürdü. Isınma hareketleriyle başlayan antrenman, dayanıklılık koşularıyla devam etti. Ardından üç grup halinde 5'e 2 top kapma pas ve pres çalışması yapan Yiğidolar son bölümde ise çift kale maç yaptı.

Bir süredir sakat olan Erdoğan Yeşilyurt ise antrenmanın tamamında takımla birlikte çalıştı.

Yiğidolar yarın yapacağı antrenmanla Fenerbahçe maçının hazırlıklarına devam edecek. Fenerbahçe ile Sivasspor 12 Eylül Pazar günü saat 17.00'de Ülker Stadyumu Fenerbahçe Şükrü Saracoğlu Spor Kompleksi'nde karşılaşacak.

Sivasspor'da Fenerbahçe hazırlıkları başladı
Sivasspor'da Fenerbahçe hazırlıkları başladı
Sivasspor'da Fenerbahçe hazırlıkları başladı
Sivasspor'da Fenerbahçe hazırlıkları başladı
Sivasspor'da Fenerbahçe hazırlıkları başladı
Sivasspor'da Fenerbahçe hazırlıkları başladı
Sivasspor'da Fenerbahçe hazırlıkları başladı
Sivasspor'da Fenerbahçe hazırlıkları başladı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Oğuzhan Sarzep

A Milli Erkek Voleybol Takımı, 2021 CEV Avrupa Şampiyonası'nda C Grubu'ndaki ikinci maçında İspanya'yı 3-1 yenerek 2'de 2 yaptı.
A Milli Erkek Voleybol Takımı, 2021 CEV Avrupa Şampiyonası'nda C Grubu'ndaki ikinci maçında İspanya'yı 3-1 yenerek 2'de 2 yaptı.
Büyük Skandal! Ozan Tufan, maça çıkmadan Fenerbahçe'ye geri dönüyor
Büyük Skandal! Ozan Tufan, maça çıkmadan Fenerbahçe'ye geri dönüyor
Fenerbahçe'de kale alarm veriyor! Milli Takım'a giden Berke'den kötü haber
Fenerbahçe'de kale alarm veriyor! Milli Takım'a giden Berke'den kötü haber

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Mansur Yavaş Meral Akşener Emine Erdoğan Sultan Alparslan Aliya İzzetbegoviç
Magazin Ezgi Mola Seda Sayan Hande Erçel Deniz Akkaya
Spor Cristiano Max Meyer Mesut Özil Ali Öztürk Şenol Güneş
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube Haberler.com Tiktok Haberler.com Telegram Haberler.com Dailymotion
Sivasspor'da Fenerbahçe hazırlıkları başladı - Haberler Spor
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 3.9.2021 20:56:02. #1.15#

title