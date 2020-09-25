Sivasspor'da Ankaragücü mesaisi sürüyor

- Sivasspor'da Ankaragücü mesaisi sürüyor DG Sivasspor, bugün yaptığı antrenmanla Süper Lig'in 3. haftasında evinde oynayacağı Ankaragücü maçının hazırlıklarını sürdürdü.

- Sivasspor'da Ankaragücü mesaisi sürüyor

SİVAS - DG Sivasspor, bugün yaptığı antrenmanla Süper Lig'in 3. haftasında evinde oynayacağı Ankaragücü maçının hazırlıklarını sürdürdü.

Teknik Direktör Rıza Çalımbay yönetiminde kulüp tesislerinde basına kapalı olarak gerçekleştirilen antrenman ve 1 saat 30 dakika sürdü.

Isınma hareketleriyle başlayan idman, 3 grup halinde yapılan top kapma, pas ve pres çalışmasıyla devam etti. Ardından geniş alan çok pas çalışması yapan Yiğidolar, son bölümde ise orta şut çalışması ile çift kale maç oynadı.

Kırmızı-beyazlı ekip, yarın yapacağı antrenmanın ardından tesislerinde kampa girerek maç saatini bekleyecek.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / OĞUZHAN SARZEP