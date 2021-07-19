Sivasspor'da Aaron şoku! 6 ay yok
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Sivasspor'da Aaron şoku! 6 ay yok

Sivasspor'da Aaron şoku! 6 ay yok
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Spor

DG Sivasspor'un deneyimli oyuncusu Aaron Appindangoye'nin sağ aşil tendonu tekrar yırtıldı.

DG Sivasspor'un deneyimli oyuncusu Aaron Appindangoye'nin sağ aşil tendonu tekrar yırtıldı. Gabonlu oyuncunun 6 ay sahalardan uzak kalacağı öğrenildi.

Bolu'nun Gerede ilçesinde yeni sezon hazırlıklarını sürdüren Sivasspor'da, sakatlık şoku yaşandı. Futbolcu Erdoğan Yeşilyurt'un ardından defans oyuncusu Aaron Appindangoye'den kötü haber geldi. 29 yaşındaki futbolcunun sağ aşil tendonu yırtıldı. Aynı yerden bir kez daha ameliyat edilecek olan Aaron'un 6 ay sonra yeşil sahalara dönebileceği öğrenildi.

Teknik Direktör Rıza Çalımbay'da konu ile ilgili, "Aaron Appindangoye'yi 6 ay daha göremeyeceğiz. Maalesef sakatlık geçirdi" demişti. - SİVAS

Sivasspor'da Aaron şoku! 6 ay yok
Sivasspor'da Aaron şoku! 6 ay yok

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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