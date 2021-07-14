Sivasspor çalışmalarını sürdürüyor
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Sivasspor çalışmalarını sürdürüyor

Sivasspor çalışmalarını sürdürüyor
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Spor

DG Sivasspor, 2021-2022 sezonu öncesi kamp çalışmalarına bugün öğlen yaptığı antrenmanla devam etti.

DG Sivasspor, 2021-2022 sezonu öncesi kamp çalışmalarına bugün öğlen yaptığı antrenmanla devam etti.

Kırmızı-beyazlı ekip, yeni sezon hazırlıkları kapsamında kampın 13'üncü gününde Bolu'nun Gerede ilçesindeki bir otelde öğlen saatlerinde günün tek antrenmanını gerçekleştirdi. Saat 11.00'de başlayan antrenman 1 saat 30 dakika sürdü. Isınma hareketleriyle başlayan idman, 5'e 2 top kapma, pas ve pres çalışmasıyla devam etti. Ardından dayanıklılık koşusu ve geniş alan çok pas çalışması yapan ekip, son bölümde ise çift kale maç yaptı.

(Oğuzhan Sarzep - Mustafa Koçyiğit/İHA)

Sivasspor çalışmalarını sürdürüyor
Sivasspor çalışmalarını sürdürüyor
Sivasspor çalışmalarını sürdürüyor
Sivasspor çalışmalarını sürdürüyor
Sivasspor çalışmalarını sürdürüyor
Sivasspor çalışmalarını sürdürüyor

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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