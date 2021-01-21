Sivasspor Başkanı Otyakmaz'dan Pato açıklaması: Taraftar istiyorsa alırız

Sivasspor'un gündemindeki Alexandre Pato transferiyle ilgili açıklamalarda bulunan kulüp başkanı Mecnun Otyakmaz, "Sürekli Pato mesajı atıyorlar, 1,5 yıldır oynamamış ve ve senede 1,5 milyon euro isteyen bir oyuncuyu taraftar istiyorsa alırız". Taraftarın ilgisinden dolayı rakam artıyor. Bu da hata. Bütçeye zarar veriyorlar" dedi.

Sivasspor Başkanı Mecnun Otyakmaz, Fenerbahçe ile 1-1 berabere kaldıkları maçın ardından gündemde yer alan golcü futbolcu Alexandre Pato'nun transferine değindi.

Otyakmaz konuyla ilgili, "Pandemi bizi çok etkiledi. Yoğun maçlarımız oldu. Avrupa süreci bittikten sonra toparladık" diyerek söze başlayan Otyakmaz, "Kenar ve 10 numara arayışlarımız sürüyor. Sürekli Pato mesajı atıyorlar, 1,5 yıldır oynamamış ve senede 1,5 milyon euro isteyen bir oyuncuyu taraftar istiyorsa alırız" dedi.

"BÜTÇEYE ZARAR VERİYORLAR"

Önceki yıldız futbolcu transferlerinden de bahseden Sivasspor Başkanı, "Robinho ve Cicinho oynuyordu, öyle aldık. Pato için en az 3-4 ay lazım. Mesut Özil gibi transferler lige renk katar. Pato'yu almak isteseydik, taraftarın ilgisinden dolayı rakam artıyor. Bu da hata. Bütçeye zarar veriyorlar" ifadelerini kullandı.

6 YIL MİLAN FORMASI GİYDİ

Son olarak ülkesi Brezilya'nın Sao Paulo kulübünde forma giyen golcü futbolcu, 2007-2013 yılları arasında Avrupa devi Milan'da forma giymişti.