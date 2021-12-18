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Sivasspor 3 hafta sonra kalesinde gol gördü

Sivasspor 3 hafta sonra kalesinde gol gördü
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Spor

Spor Toto Süper Lig'de Kasımpaşa'ya konuk olan DG Sivasspor, mücadeleden 3-1 galibiyetle ayrılırken, 3 maç aradan sonra kalesinde de gol gördü.

Spor Toto Süper Lig'de Kasımpaşa'ya konuk olan DG Sivasspor, mücadeleden 3-1 galibiyetle ayrılırken, 3 maç aradan sonra kalesinde de gol gördü.

Süper Lig'in 17. hafta mücadelesinde Sivasspor, deplasmanda Kasımpaşa ile karşı karşıya geldi. Yiğidolar, 50. dakikada Fayçal Fajr ile 76 ve 81. dakikada Mustapha Yatabare'nin attığı gollerle maçı 3-1 kazandı. Kasımpaşa'nın tek golünü ise 43. dakikada Samba Camara kendi kalesine attı.

Kasımpaşa maçına kadar kalesinde son 3 maçta gol görmeyen Sivasspor, ligde son olarak 20 Kasım 2021'de deplasmanda Başakşehir'in 2 golüne engel olamamıştı. Sivasspor, Başakşehir maçının ardından oynadığı Hatayspor, Alanyaspor ve Galatasaray karşılaşmalarını gol yemeden tamamlamıştı.

Kırmızı-beyazlıların bu serisi bugün oynanan ve 3-1'lik skorla sona eren Kasımpaşa maçının ardından son buldu. - SİVAS

Sivasspor 3 hafta sonra kalesinde gol gördü

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