Sivasspor, 270 dakikadır gol yemiyor
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Sivasspor, 270 dakikadır gol yemiyor

Sivasspor, 270 dakikadır gol yemiyor
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Spor

DG Sivasspor, Süper Lig'de son 3 maçını kalesinde gol görmeden tamamladı.

DG Sivasspor, Süper Lig'de son 3 maçını kalesinde gol görmeden tamamladı.

Sezona kötü savunma performansıyla başlayan Sivasspor, ligin ikinci yarısındaki başarılı defansıyla dikkati çekti. Kırmızı-beyazlı ekip, dün sahasında Başakşehir ile 0-0 berabere kalarak ligde gol yememe serisini de 3 maça çıkardı ve kaleci Ali Şaşal Vural, kalesini gole kapatmayı başardı.

Ligde son olarak 24 Nisan 2021'de deplasmanda Denizlispor'un 1 golüne engel olamayan Sivasspor, ardından oynadığı Yeni Malatyaspor, Gaziantep FK ve Medipol Başakşehir karşılaşmalarını gol yemeden tamamladı. - SİVAS

Sivasspor, 270 dakikadır gol yemiyor

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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