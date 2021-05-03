SİVAS'TA İLK KEZ KENEVİR EKİMİ YAPILDI
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi
Advertisement

SİVAS'TA İLK KEZ KENEVİR EKİMİ YAPILDI

Demirören Haber Ajansı - Haberler | Ekonomi

SİVAS'ta sözleşmeli kenevir üretimi protokolü imzalanarak ilk ekim gerçekleştirildi.

SİVAS'ta sözleşmeli kenevir üretimi protokolü imzalanarak ilk ekim gerçekleştirildi. İmzalanan protokol ile Sivas'ta 6 üretici toplam 170 dekar alanda kenevir üretimi yapacak. Türkiye'de kenevir üretimine izin verilen 20'nci il olan Sivas'ta, ilk ekim gerçekleştirildi. Kent merkezindeki Valilik binasında üreticilerle imzalanan sözleşmeli kenevir üretim protokolünün ardından Sivas Bölge Trafik Denetleme Şubesi Müdürlüğü karşısındaki alanda ilk ekim gerçekleştirildi. Programa Sivas Valisi Salih Ayhan, Ak Parti Sivas Milletvekili Semiha Ekinci, Belediye Başkanı Hilmi Bilgin, Sivas Bilim ve Teknoloji Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mehmet Kul ve üreticiler katıldı. Vali Salih Ayhan, Sivas tarım potansiyeli yüksek bir il olduğunu belirterek, "Temel hedefimiz hem tarımsal verimliliği arttırmak hem de ürün çeşidini daha da genişletmek. Bugün de Sivas tarihi günlerinden birini yaşıyor. Hakikaten özel önemi olan, katma değeri yüksek olan, birçok sektörde ana hammadde olarak kullanılan, Sivas'ın potansiyeline değer katacak kenevir için sahada bir ekim gerçekleştiriyoruz. Sivas halkı keneviri çok arzu etti ve istedi. Sayın Cumhurbaşkanımızın talimatları ve bakanlık genelgesiyle Sivasımız da kenevir ekilebilir alanlar içerisinde 20'nci il oldu. Bu üretimi isteyen Sivas halkının üretime karşılık vermesi gerekiyordu. Bunun için de İl Özel İdaremiz ve İl Tarım Orman Müdürlüğümüz sahada çalışmalar yaptı. Çiftçilerimiz bilinçlendirildi ve ilk tohumlarını da şu an birlikte atıyoruz. Seneye hedefimiz bin dekar üretim. Sözleşmeli üretim modeli ile üretilen kenevirler ilgili sektörlere aktarılacak" dedi.

'HERKES ELİNDEN GELENİ YAPIYOR'

Bu süreçte herkesin ilde görev yapan herkesin taşın altına koyduğunu söyleyen Sivas Belediye Başkanı Hilmi Bilgin, "Sivas Bilim ve Teknoloji Üniversitesi 100 dönümlük alanı ekiyor. 70 dönümü ise çiftçilerimiz ekiyor. Yerel yöneticiler irade koyuyor. SİVTAŞ bünyesinde alım garantisi veriyor. İl Özel İdaremiz ve İl Genel Meclisimiz tohumunu veriyor. Böyle bir ortamda yukarıdan aşağı, Cumhurbaşkanımızdan yerel yönetime kadar herkes üzerine düşeni yapıyor. Bu saatten sonra top Sivaslılarda" diye konuştu.

SİVAS'TA İLK KEZ KENEVİR EKİMİ YAPILDI
SİVAS'TA İLK KEZ KENEVİR EKİMİ YAPILDI
SİVAS'TA İLK KEZ KENEVİR EKİMİ YAPILDI
SİVAS'TA İLK KEZ KENEVİR EKİMİ YAPILDI
SİVAS'TA İLK KEZ KENEVİR EKİMİ YAPILDI
SİVAS'TA İLK KEZ KENEVİR EKİMİ YAPILDI
SİVAS'TA İLK KEZ KENEVİR EKİMİ YAPILDI
SİVAS'TA İLK KEZ KENEVİR EKİMİ YAPILDI
SİVAS'TA İLK KEZ KENEVİR EKİMİ YAPILDI
SİVAS'TA İLK KEZ KENEVİR EKİMİ YAPILDI
SİVAS'TA İLK KEZ KENEVİR EKİMİ YAPILDI
SİVAS'TA İLK KEZ KENEVİR EKİMİ YAPILDI
SİVAS'TA İLK KEZ KENEVİR EKİMİ YAPILDI
SİVAS'TA İLK KEZ KENEVİR EKİMİ YAPILDI
SİVAS'TA İLK KEZ KENEVİR EKİMİ YAPILDI

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

Doğduğu gün annesinin öldüğü gün oldu
Doğduğu gün annesinin öldüğü gün oldu
Ankara-Sivas YHT hattı 4 Eylül'de açılıyor, 12 saatlik yol 2 saate inecek
Ankara-Sivas YHT hattı 4 Eylül'de açılıyor, 12 saatlik yol 2 saate inecek
3 kafadarın yasağı delmek için buldukları yöntem pahalıya patladı
3 kafadarın yasağı delmek için buldukları yöntem pahalıya patladı
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Haydar Akar Fahrettin Koca Devlet Bahçeli Süleyman Soylu Fahrettin Altun
Magazin Eda Ece Feyza Aktan Demet Akalın İbrahim Tatlıses
Spor Burak Yılmaz Ünal Karaman Abdullah Avcı Hüseyin Göçek Mustafa Denizli
Tüm Haberler Kripto Paralar Rüya Tabirleri Mayıs Rusya
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Şu an buradasınız: SİVAS'TA İLK KEZ KENEVİR EKİMİ YAPILDI - Haberler Ekonomi
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 3.5.2021 16:33:38. #1.14#

title