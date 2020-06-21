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Sivas'ta halı sahalar koronavirüs tedbirleri kapsamında kapatıldı

Sivas'ta normalleşme adımları kapsamında açılan halı sahalar koronavirüs tedbirleri kapsamında geçici süreliğine kapatıldı.

21.06.2020 12:55 | Son Güncelleme: 21.06.2020 13:04

Sivas'ta normalleşme adımları kapsamında açılan halı sahalarla ilgili yeni bir karar alındı. İl Hıfzıssıhha Kurulu, Sivas genelinde açık ve kapalı halı sahaların geçici süreyle faaliyete kapatılması kararı aldı.

VALİLİK AÇIKLADI

Valilikten yapılan açıklamada, "13/06/2020 tarih ve 2020/37 sayılı İl Hıfzıssıhha Kurulu Kararı ile İlimiz genelinde faaliyette bulunan Halısaha İşletmeleri 13/06/2020 tarihi itibari ile 08:00 - 24:00 saatleri arasında faaliyetlerine başlamışlardı. Halısahaların faaliyetlerine başlamasına dair ilgili Bakanlıklarca çalışma yürütülmekte olup, yapılacak çalışmalar neticesinde tüm illerimiz için ortak karar alınacağından, 13/06/2020 tarih ve 2020/37 sayılı İl Hıfzıssıhha Kurulu Kararı ile İlimiz genelinde faaliyete başlayan Halısaha İşletmelerinin 20/06/2020 tarihinden itibaren ikinci bir emre kadar geçici olarak faaliyetlerinin durdurulmasına; oy birliği ile karar verilmişti" denildi.

Açıklamada şunlar kaydedildi:

İl Hıfzıssıhha Kurulu'nun yukarıda aldığı kararlara uyulmaması halinde, her seferinde ayrı ayrı olmak üzere;

a. Hıfzıssıhha Kanunu'nun 282. Maddesi gereğince 3.150 TL para cezası uygulanacaktır.

b. Kabahatler Kanunu'nun 32. Maddesi gereğince 392 TL para cezası uygulanacaktır.

c. Ayrıca, Türk Ceza Kanunu'nun ''Bulaşıcı Hastalıklara İlişkin Tedbirlere Aykırı Davranma'' başlıklı TCK 195. Maddesi gereğince ''2 aydan 1 yıla kadar hapis cezasıyla cezalandırılır.'' hükümleri gereğince, sorumlular hakkında adli ve idari işlemler derhal uygulanacaktır

Sivas'ta halı sahalar koronavirüs tedbirleri kapsamında kapatıldı
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