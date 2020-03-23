Sivas'ta futbol hakemlerinden 'evde kal' mesajı Sivas Faal Futbol Hakemleri ve Gözlemcileri Derneği (TFFHGD) hakemleri koronavirüsle mücadele kapsamında 'evde kal' mesajı verdi.

Sivas Faal Futbol Hakemleri ve Gözlemcileri Derneği (TFFHGD) hakemleri koronavirüsle mücadele kapsamında 'evde kal' mesajı verdi.

TFFHGD Sivas Şubesi hakemleri koronavirüsle mücadele kapsamında 'evde kal' mesajı yayınladı. Başta dernek başkanı Çetin Güçyetmez olmak üzere hakemler Zafer Çakmak, Ali Selim Müşteri, Erdi Yıldırım, Semih Ağkuş, Samet Ağkuş, Metin Taş, Orhan Koyuncu, Alperen Akpınar, İbrahim Kaba, Hakan Sayılkan, Furkan Yılmaz, Taştan Çelik, Burak Yıldız, Furkan Altay ve Semanur Manalı 'evde kal' diyerek koronavirüsle mücadele kapsamında mesaj verdi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ-Hakemlerin 'evde kal' mesajı

Kaynak: DHA