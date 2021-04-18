Sivas deplasmanı öncesi Başkan Çebi idmanı izlemeye geldi, takıma şampiyonluk konuşması yaptı
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Sivas deplasmanı öncesi Başkan Çebi idmanı izlemeye geldi, takıma şampiyonluk konuşması yaptı

Sivas deplasmanı öncesi Başkan Çebi idmanı izlemeye geldi, takıma şampiyonluk konuşması yaptı
Haberler.com / Ömer Özarslan - Haberler | Spor

Salı günü Sivas deplasmanına gidecek Beşiktaş'ta şampiyonluk için yoğun mesai harcanıyor. Başkan Çebi de Sivas'a yolculuk yapacak takımın antrenmanını seyretti, oyuncularla tek tek ilgilendi. Çebi, Ankaragücü maçı için canlarını sıkmamalarını söyledi, şampiyonluk için motivasyon aşılaması yaptı.

Beşiktaş'ın Başkanı Ahmet Nur Çebi, lider götürülen sezonda şampiyonluğun elden gitmesini görmek istemiyor. En son Vodafone Park'ta 2-0 önde olduğu Ankaragücü maçını 2-2'lik beraberlikle tamamlayan Siyah-Beyazlılar'da moraller bir hayli bozulmuştu. Çebi de Sivas deplasmanı öncesi idmana giderek takıma moral verdi.

Sivas deplasmanı öncesi Başkan Çebi idmanı izlemeye geldi, takıma şampiyonluk konuşması yaptı

"CANINIZI SIKMAYIN"

Antrenmanı baştan sona izleyen Başkan, oyuncularla tek tek görüştü. Başkan takıma yönelik, "Buraya kadar mükemmel geldiniz, bir sonuca takılmayın. En iyi topu biz oynuyoruz, ipi göğüsleyeceğimizden ben eminim, inancımız eksilmesin bu yeter" dediği aktarıldı.

Sivas deplasmanı öncesi Başkan Çebi idmanı izlemeye geldi, takıma şampiyonluk konuşması yaptı
Sivas deplasmanı öncesi Başkan Çebi idmanı izlemeye geldi, takıma şampiyonluk konuşması yaptı
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- Ömer Özarslan
Ömer Özarslan
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