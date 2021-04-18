Sivas deplasmanı öncesi Başkan Çebi idmanı izlemeye geldi, takıma şampiyonluk konuşması yaptı

Salı günü Sivas deplasmanına gidecek Beşiktaş'ta şampiyonluk için yoğun mesai harcanıyor. Başkan Çebi de Sivas'a yolculuk yapacak takımın antrenmanını seyretti, oyuncularla tek tek ilgilendi. Çebi, Ankaragücü maçı için canlarını sıkmamalarını söyledi, şampiyonluk için motivasyon aşılaması yaptı.