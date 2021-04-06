Sivas Belediyespor, Kırşehir maçına hazır
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Sivas Belediyespor, Kırşehir maçına hazır

İhlas Haber Ajansı - Haberler | Spor
Sivas Belediyespor, Kırşehir maçına hazır

Sivas Belediyespor, Misli.com Kırmızı Grubun 32. haftasında yarın Kırşehir Belediyespor ile karşılaşacağı maçın hazırlıklarını tamamladı.

Sivas Belediyespor, Misli.com Kırmızı Grubun 32. haftasında yarın Kırşehir Belediyespor ile karşılaşacağı maçın hazırlıklarını tamamladı.

Teknik Direktör Özer Karadaş ve yardımcıları nezaretinde Muhsin Yazıcıoğlu Tesislerinde yapılan antrenman 1 saat 30 dakika sürdü. İdman ısınma hareketleri ile başladı. Daha sonra pas ve şut çalışan yeşil-beyazlı takım, idmanın son bölümde taktik çalışmasıyla günü tamamladı. Sivas Belediyespor, yaptığı idmanın ardından kulüp tesislerinde kampa girerek maç gününü ve saatini beklemeye başladı.

Sivas Belediyespor ile Kırşehir Belediyespor yarın Muhsin Yazıcıoğlu Stadyumunda karşı karşıya gelecek. Saat 15.00'de başlayacak olan karşılaşmayı hakem Celal Bayraklı yönetecek. - SİVAS

Sivas Belediyespor, Kırşehir maçına hazır
Sivas Belediyespor, Kırşehir maçına hazır
Sivas Belediyespor, Kırşehir maçına hazır
Sivas Belediyespor, Kırşehir maçına hazır

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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