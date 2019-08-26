Sivas Belediyespor hazırlık maçında güldü
TFF 2. Lig takımlarından Sivas Belediyespor, 3. Lig ekiplerinden Erbaaspor ile hazırlık maçında karşı karşıya geldi.
TFF 2. Lig takımlarından Sivas Belediyespor, 3. Lig ekiplerinden Erbaaspor ile hazırlık maçında karşı karşıya geldi. Karşılaşma 3-2 Sivas Belediyespor'un üstünlüğü ile sona erdi.
Sivas Belediyespor Teknik Direktörü Namık Altunsoy, mücadeleye ilk ve ikinci yarıya farklı kadrolarla çıkarak oyuncularının performansını takip etti. Karşılaşma 3-2 Sivas temsilcisinin üstünlüğü ile sona ererken, her iki takım da lig öncesi futbolcularının ve takımlarının durumunu değerlendirdi.
Sivas Belediyespor'un hazırlık karnesi
Sivas Belediyespor, yeni sezon öncesi yaptığı 5 hazırlık maçından 2 galibiyet, 2 beraberlik ve 1 mağlubiyetle ayrıldı. Sivas Belediyespor, Manisa Futbol Kulübü'nü 1-0 ve Erbaaspor'u 3-2 yenerken, Sultanbeyli Belediyespor ile 0-0, Yozgatspor ile 1-1 berabere kalmıştı. Sivas temsilcisi Darıca Gençlerbirliği'ne ise 2-1 mağlup olmuştu. - SİVAS