Sivas Belediyespor, Etimesgut maçı hazırlıklarını sürdürüyor

SİVAS (İHA) - Sivas Belediyespor, bugün yaptığı antrenmanla Etimesgut Belediyespor maçının hazırlıklarını sürdürdü.

TFF 2. Lig Kırmızı Grup'un 4. hafta maçında Etimesgut Belediyespor ile karşılaşacak lider Sivas Belediyespor, yaptığı antrenmanla mücadelenin hazırlıklarına devam etti. Teknik Direktör Özer Karadaş ve yardımcıları yönetiminde Muhsin Yazıcıoğlu Stadyumu'nda gerçekleştirilen antrenman 1 saat 20 dakika sürdü. Isınma hareketleriyle başlayan antrenman, teknik ve taktik çalışmasıyla devam etti. Yeşil-beyazlılar son bölümde ise ve çift kale maçla idmanı tamamladı.

Antrenmanı Kulübün 2. Başkanı Taner Karabal ve Sivas Belediyesi Spor İşleri Müdürü Davut Aşık takip etti. Sivas Belediyespor yarın yapacağı antrenmanla mücadenin hazırlıklarını tamamlayacak.

(Oğuzhan Sarzep-İHA)